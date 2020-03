Under via dalla Roma?/ Calciomercato, il turco in dubbio per la prossima stagione

Si lavora in vista della prossima finestra di calciomercato estiva in casa della Roma, dove, viste anche le ultime novità ad alti livelli dirigenziali, non sono pochi i dubbi che si accendono anche nello spogliatoio. Fonseca infatti, come la dirigenza sta già pensando alla prossima stagione, dove però non tutti potrebbero venire confermati e anche un giocatore come Cengiz Under potrebbe andare via dalla Roma già nella prossima finestra di giugno. Il turco ha convinto a tratti in questa parte di stagione e certo si giocherà tutte le sue carte per convincere l’allenatore della Lupa e alte sfere della sua permanenza a Trigoria, non appena si potrà tornare in campo. Nel frattempo però la posizione dello stesso giocatore rimane in bilico e la società sta valutando tutti i possibili scenari, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dalla Gazzetta dello sport.

UNDER VIA DALLA ROMA? SE MESSO SUL MERCATO I GIALLOROSSI…

Come detto prima, in vista della finestra di calciomercato di giugno, La posizione di Under è più che mai in bilico. Il giocatore turco, in scadenza di contratto nel 2023 vorrebbe certamente mantenere i propri gradi nello spogliatoio di Fonseca, ma certo dovrà ancora convincere il tecnico di poter dare ancora molto di più degli appena tre gol segnati in stagione. Altrimenti non è sconveniente pensare alla partenza dello stesso attaccante per l’estate: l’operazione economica sulla carta sarebbe poi anche a vantaggio della stessa Roma. Ricordiamo infatti che Under è arrivato nella capitale nel luglio del 2017 per 13.4 milioni più bonus dal Basaksehir, e grava sulle casse della società per circa la metà. In vista delle contrattazioni di giugno per il club giallorosso è convinto di poter mettere sulla piazza lo stesso Under per più di 30 milioni di euro (realizzando così un’ottima plusvalenza) e anzi già il giocatore pare piacere a diversi club in Inghilterra e Germania. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA