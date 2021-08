Undercover angel Un angelo dal cielo, Canale 5/ Pomeriggio pieno d’amore su Mediaset

Undercover angel Un angelo dal cielo andrà in onda oggi, venerdì 6 agosto, nel primo pomeriggio di Canale 5 alle ore 16.50. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale, romantica girata negli Stati Uniti d’America nel 2017. L’opera è stata diretta dal regista americano Steven Monroe, già noto per la sua direzione in altrettanti film dello stesso genere. Il cast è composto da Katharine Isabelle e Lilah Fitzgerald i due protagonisti principali a cui si affiancalo voli già noti del cinema americano, tra questi Shawn Roberts, attore molto amato nelle pellicole commedia Julian Christopher, Matt Ellis. La casa di distribuzione del film è Hallmark che l’ha prodotto con il titolo originale di Undercover angel.

Undercover angel Un angelo dal cielo, la trama del film

La pellicola Undercover angel Un angelo dal cielo racconta la storia della giovane mamma Robin che dopo un divorzio particolarmente difficile dall’ex marito decide di mollare tutto e rifarsi una vita insieme a sua figlia minorenne Sophie. le due decidono così di ricominciare da capo partendo da un’altra città e acquistano così una nuova abitazione. Arrivate nella piccola cittadina, la casa acquistata da Robin si rivela essere un’abitazione fatiscente e piuttosto mal concia. Le due donne comprendono subito che restaurare la casa non sarà un lavoro di poco conto, la madre Robin sicuramente non riuscirà a fare tutto da sola. le loro finanze inoltre non brillano per ricchezza così Sophie già scontenta a causa del trasferimento si arrabbia molto con la madre pur condividendo le ragioni della sua scelta. Ecco allora che una sera decide di rivolgere una preghiera al cielo co la speranza che qualcuno arrivi in soccorso della madre in modo da vivere in una casa che si possa definire tale.

Alla sua chiamata risponde l’angelo custode Henry, si presenta sotto forma di tutto fare e si propone di aiutare la donna con un compenso piuttosto limitato. Questo sorprende molto la donna che comunque accetta ritrovandosi sommersa dai debiti e dai problemi. Le cose per i due iniziano ad andare bene al punto che lo stesso Henry, si rende conto di essersi innamorato della donna. L’uomo dovrà quindi prendere una decisione, lasciare il suo compito di angelo custode e rimanere sulla terra con la sua amata oppure lasciarla per proseguire il suo lavoro da angelo custode. Cosa deciderà, sarà sufficiente l’amore di Robin per fargli cambiare vita e come la prenderà la piccola Sophie.

