Un’emozione da poco di Anna Oxa a Sanremo 2020/ Fu la canzone della sua consacrazione

UN’EMOZIONE DA POCO DI ANNA OXA A SANREMO 2020

Nel 1978 una sedicenne splendida Anna Oxa in versione punk si classificava seconda al festival di Sanremo con il brano “Un’emozione da poco”, testo di Ivano Fossati e musica di Guido Guglielminetti. Un look aggressivo, pesante trucco sugli occhi, incarnato quasi candido e abbigliamento maschile. Non fu esente da polemiche e innescò nei critici l’opinione che il brano e la stessa cantante fossero l’esempio di una gioventù, quella della fine degli anni ’70, imbruttita dalle degenerazioni della società. Una società che nel gennaio del ’78 aveva mostrato il peggio di se con sanguinosi fatti di cronaca che avevano anticipato l’evento del festival, una crisi politica che rischiava di mettere in ginocchio il paese e l’animo scontento nei sindacati e dunque nei lavoratori. La critica si espresse negativamente sulla performance della giovane cantante senza riconoscerne le doti vocali che anzi vennero giudicate piuttosto scarse. Le cinque giurie invece apprezzarono l’esibizione della cantante e ne riconobbero il potenziale decidendo di premiarla.

Prima nella categoria interpreti e suo il secondo gradino del podio del Festival di Sanremo. Un esordio promettente per la giovane Anna Oxa che inizia con un successo la sua carriera musicale. Il brano nel 2001 verrà riproposto dalla stessa Oxa nel suo album “L’eterno movimento” mentre nel 2008 ne fu riproposta la cover da parte degli Aram Quartet durante l’edizione del talent show XFactor. Ma questo brano non scompare dal panorama musicale divenendo nel 2016 una delle colonne sonore del film ” Lo chiamavano Jeeg Robot”. Infine nel 2017 Paola Turci ne interpreta una splendida cover durante una serata televisiva sulla storia del Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto e confermando così il grande amore del pubblico italiano per questo brano. La cantautrice la inserisce inoltre nel suo album “Il secondo cuore” ed esce come terzo singolo dell’album accompagnato da un videoclip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA