Un’estate al mare/ Video, su Italia 1 il film con Gigi Proietti (oggi 20 aprile 2020)

‘Un’estate al mare‘ è il film in onda lunedì 20 aprile 2020 in prima serata su Italia 1. Diretto nel 2008 da Carlo Vanzina, è un film a episodi che ricalca lo schema classico della commedia all’italiana che tanto successo ha avuto tra gli anni Settanta e gli anni ottanta. Fanno parte del cast molti protagonisti del cinema italiano, che partecipano ai sette episodi in cui il film è diviso. Gigi Proietti ha il ruolo di Giulio Bonetti, Biagio Izzo ha la parte di Dudù mentre Lino Banfi ha il ruolo di Nicola Larussa. Nancy Brilli è Luciana Morabito, Ezio Greggio ha la parte di Ugo Persichetti, Enrico Brignano è Italo Funaro, Victoria Silvstedt interpreta Eva, Alena Seredova ha la parte di Debbie, Gennaro Cannavacciuolo è l’architetto Pupetta. Anna Falchi interpreta Cosima, Marisa Jara è Mercedes, Massimo Ceccherini ha il ruolo di Cecco ed Enzo Salvi interpreta Enzo.

Un’estate al mare, la trama del film

‘Un’estate al mare’ è una pellicola divisa in sette episodi. Nel primo, ‘Il conte di Montecristo’, Nicola è un emigrante che aveva lasciato il paese d’origine con il soprannome di ‘cornuto’ e venendo considerato un perdente. Torna ricco e pronto a spendere migliaia di euro, che sono in realtà il frutto dei risparmi di una vita passata a lavorare come cameriere. Nell’episodio ‘Saracinesca’ un tifoso della Fiorentina incontra sulla spiagga di Forte dei Marmi Manzanas, il grande portiere del Real Madrid. Nel tentativo di scoprire se si trovi in Italia per passare a giocare con i viola, il tifoso finisce a letto con la fidanzata di Manzanas, finendo malmentato dal portiere che, furioso, fa saltare il segretissimo trasferimento che in realtà era davvero in ballo. In ‘Traffico sulla Pontina’ due amanti si ritrovano bloccati in ascensore: l’imprevisto li farà litigare e troncare la loro relazione, mentre l’amore scoppierà tra i rispettivi coniugi che li aspettano a cena. In ‘L’Isola dell’amore’ due antiquari si fingono omosessuali per avere maggiori contatti, ma il trucco crolla quando uno dei due si innamora della bellissima moglie di un ricco americano che, a sua volta gay non dichiarato, lo tempesterà di avance. In ‘Il giovedì’ un padre divorziato vive la giornata settimanale assieme al figlio dicendo una grande quantità di bugie: il ragazzo però capirà che il genitore mentiva a fin di bene per fare colpo su di lui. In ‘Extra Large’ il marito di una corpulenta cantante lirica non riesce a gestire il rapporto con la moglie e una violinista sua amante. Infine, in ‘La signora delle camelie’ un doppiatore sostituisce a teatro un amico, ma non riesce a ricordare le battute: prova a mettersi in contatto col suggeritore, ma il risultato sarà esilarante visto che le battute non vengono capite nel giusto modo.

Video, il trailer di Un’estate al mare





