Unicorno è Orietta Berti/ “Non vedevo niente ma…” (Il cantante mascherato)

La prima puntata de Il cantante mascherato ha debuttato lo scorso venerdì sera con ottimi ascolti. Il programma condotto da Milly Carlucci, ha visto l’eliminazione di Orietta Berti che si nascondeva dietro la maschera dell’Unicorno. E così, mentre prosegue il mistero sugli altri personaggi ancora in gara, la cantante ospite di “Vieni da me” ha raccontato qualche dettaglio inedito sullo show di Rai1. La sua esibizione di fronte alla giuria formata da Flavio Insinna, Mariotto, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, e Francesco Facchinetti nei panni dell’Unicorno non è stata particolarmente semplice: “Mi hanno fatto la chioma più folta, mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso. Non vedevo niente, ma mi ricordavo i movimenti. Quella di indossare scarpe più alte è stata un’esigenza per via della gonna”.

L’Unicorno è Orietta Berti

La riservatezza imposta dalla conduttrice Milly Carlucci ai concorrenti è totale: “Ho lavorato davvero tantissimo. Nessuno di noi sa chi sono gli altri concorrenti, anche per gli alloggi avevamo camere in alberghi diversi e siamo stati costretti a cambiarci in macchina. Io non lavoro mai da sola e così anche i miei figli hanno dovuto coprirsi il volto”, ha raccontato Orietta Berti intervistata da Caterina Balivo. Dopo avere svelato il suo volto, la presentatrice TV ha promesso di farla nuovamente esibire più avanti. Ed intanto, prima delle presentazioni ufficiali, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, l’artista aveva dichiarato di essere particolarmente felice della sua maschera: “Certo. Ho sempre sognato di essere un unicorno!”. “Se mi riconosco nelle caratteristiche del personaggio della maschera? Sì, mi sento una persona magica che porta fortuna”. Poi aveva anche raccontato l’aspetto che più la divertiva dello show: “Provare a non farmi riconoscere è davvero una bella sfida”. E sull’aspetto più difficile, aveva precisato: “Proprio questo, non sono un unicorno che passa inosservato”.

