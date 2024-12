UNIFY LEAGUE: COS’È E COME FUNZIONA

C’era una volta la Superlega, oggi si dà il benvenuto alla Unify League: spieghiamo subito che il nome deriva dalla neonata piattaforma streaming che trasmetterà in diretta tutte le partite di questo torneo. Ora però nasce la domanda: cos’è la Unify League? La risposta più semplice, e forse anche quella corretta, è che si tratta della Superlega rivisitata: la competizione che avrebbe coinvolto solo le big del calcio europeo, con a capo Florentino Perez e Andrea Agnelli, era stata bocciata non solo dalla Uefa ma anche da parecchi tifosi, che avevano palesato la loro contrarietà per un torneo la cui partecipazione non avrebbe avuto valore meritocratico, tenendo dunque le porte chiuse alle realtà in crescita e impedendo loro di sognare.

Questo il succo del discorso; tuttavia, in seguito la Corte di giustizia europea ha dato ragione ai club originaria, asserendo che la Uefa (e la Fifa) non potessero in alcun modo vietare la nascita di competizioni parallele, da parte di altri soggetti, laddove siano garantite inclusività, appunto meritocrazia ma anche il calendario complessivo della stagione. Da qui, la nascita della Unify League: per ora la proposta è stata presentata a Uefa e Fifa da parte di A22 Sports Management, agenzia che è nata proprio con lo scopo di sponsorizzare e assistere la creazione della Superlega, come si legge sul sito ufficiale.

UNIFY LEAGUE, PER ORA TUTTO IN DIVENIRE

Cosa sappiamo al momento circa la Unify League? A dire il vero, ben poco: la proposta messa sul tavolo da A22 Sports Management parla in termini generali di discussioni con gli stakeholder, i cui feedback avrebbero dato parere positivo circa la creazione di una lega il cui sistema di qualificazione sia basato sul rendimento nei campionati nazionali. Si cita il fatto che la sentenza della Corte di giustizia europea abbia agevolato e accelerato il processo, ma a dire il vero sappiamo poco altro: l’agenzia, per voce del Ceo Bernd Reichart, ha sottolineato la necessità di affrontare temi sensibili come i costi degli abbonamenti per i tifosi, un calendario sovraccarico per i calciatori e altro ancora, ma circa la Unify League non si è ancora espressa.

Restano dunque aperte alcune domande: come funzionerà la Unify League? Cosa sarà davvero? Se sarà basata sui risultati dei campionati, andrà in parallelo con le competizioni Uefa già esistenti o ne sostituirà qualcuna? Quale sarà la sua durata, e quante squadre vi parteciperanno? Bisognerà procedere con calma: A22 Sports Management ha esplicitamente detto che Uefa e Fifa fanno parte dei soggetti coinvolti e dunque c’è la ferma volontà di collaborare con loro, scopriremo presto se la Unify League sarà un grande cambiamento nel calcio europeo o qualcosa di altro, siamo sicuramente curiosi di assistere ad un nuovo capitolo di questa saga infinita chiamata Superlega o, adesso, Unify League.