Si espande ancora una volta l’offerta accademica di Universitas Mercatorum – l’Università delle Camere di Commercio – che assieme alla sempre ottima collaborazione con l’Università San Raffaele romana e il programma Formazione del Gruppo Sole 24 Ore punta a formare i leader e i manager d’impresa del futuro: i corsi attivati a partire dall’anno accademico 2024/25 (ma con iscrizioni già aperte) sono in totale tre e vanno dalla Gestione d’impresa, fino al Management e alle Scienze dell’Amministrazione, passando anche per l’Organizzazione Sportiva; ma nella nuova offerta – e dopo la vedremo nel dettaglio – sono inclusi anche 7 nuovissimi Master port-laurea.

Come per gli altri nuovi corsi di cui vi abbiamo parlato solamente pochi giorni fa, anche in questo caso Universitas ha scelto di mettere in campo il suo importante know-how sulle accademie digitali; mentre il Sole 24 Ore – oltre ad offrire la collaborazione dei suoi docenti esperti in management – parteciperà al programma con i giornalisti del famoso quotidiano economico che saranno in grado di offrire le loro conoscenze per stimolare un (sempre più centrale nelle Accademie) nuovo approccio pratico alle materie studiate.

Quali sono i tre nuovi corsi e i sette master di Universitas Mercatorum, Sole 24 Ore Formazione e San Raffaele Roma

I nuovi corsi di laurea attivati – insomma, come vi anticipavamo – sono tre, due triennali (di cui uno mutuato dalla San Raffaele di Roma) e uno magistrale: partendo proprio da quest’ultimo; l’oggetto delle lezioni sarà Management di Impresa, pensato e progettato per preparare le giovani mente che diventeranno i manager del futuro in grado di coordinare in ogni minimo aspetto la gestione aziendale e d’impresa.

Per quanto riguarda le nuove triennali di Universitas: la prima verterà attorno alla Gestione d’impresa con un innovativo curriculum specifico pensato per tutti gli studenti che in futuro ambiscono a diventare decisori economici e finanziari, oltre che dei veri e propri – almeno in questo campo – strateghi. Infine, l’ultimo (come si dice: non per importanza) dei tre corsi riguarda le Amministrazioni, Professioni ed Organizzazioni Sportive, integrando al suo interno materie economiche, ma anche giuridiche, politologiche e sociologiche; con l’obbiettivo di creare le nuove leve di consulenti e manager sportivi.

Sempre come vi anticipavamo all’inizio, oltre ai tre corsi che abbiamo appena visto Universitas e Sole 24 Ore Formazione hanno anche attivato sette nuovi master di primo e secondo livello che includono formazioni ancora più puntuali e precise sia sull’Amministrazione d’impresa che sul Management; ma passano anche per i reparti HR; per l’Organizzazione e l’Innovazione della PA; per la Psicologica Organizzativa, il Diritto Tributario ed – infine, almeno per ora – le Politiche Internazionali e l’Economia.

Fabio Vaccarono: “I nuovi corsi sono pensati per i manager dal futuro”

“Continuiamo a innovare ascoltando le reali esigenze del mercato – commenta in un comunicato Fabio Vaccarono, AD della Multiversity che controlla Universitas – con l’obiettivo di formare professionisti dalle competenze cross settoriali“; definendo la “sinergia” con il Sole 24 Ore “un valore aggiunto nell’ambito della nostra proposta formativa e per il successo professionale” dei tanti studenti che scelgono le accademie digitali. Risponde Eraldo Minella (Direttore Generale Servizi Professionali e Formazione del Gruppo 24 ORE) che ricorda come “contribuire alla formazione dei futuri leader” sia il reale scopo dietro al programma Formazione del gruppo, dicendosi “particolarmente orgoglioso di mettere al servizio degli studenti le [nostre] competenze e l’elevata professionalità“.

Il collega Fulvio Peppucci – Direttore Generale di Sole 24 ORE Formazione – definisce “la partnership (..) un’opportunità unica per i professionisti di acquisire competenze specialistiche” avvalorate “da testimonianze di esperti e giornalisti” che rendono più semplice “rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato“.

Da parte di Universitas Mercatorum – nella persona del rettore Giovanni Cannata – fanno sapere che “questa collaborazione testimonia il nostro impegno nell’offrire programmi accademici” pensati proprio per formare “le figure (..) più ricercate dal settore imprenditoriale, anche grazie a conoscenze interdisciplinari” e – forse soprattutto – “alla possibilità di seguire stage all’estero” con il supporto “delle Camere di Commercio italiane“. Infine, il rettore dalla San Raffaele Vilberto Stocchi si dice “lieto” di partecipare a questa partnership “che ci permette di valorizzare ulteriormente il nostro impegno nella formazione sportiva e manageriale“.