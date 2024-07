Universitas Mercatorum lancia tre nuovi corsi con RCS Academy e il Corriere/ Comunicazione, moda e marketing

Proprio nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio 2024, Universitas Mercatorum – l’ateneo universitario digitale che del gruppo Multiversity – ha aperto ufficialmente tre nuovi corsi di studio in collaborazione con la business school RCS Academy e con il Corriere della Sera con l’obiettivo di allargare ulteriormente la sua (già ricca) offerta formativa rivolta alle giovani menti del futuro. I tre nuovi corsi di Universitas Mercatorum – ma poi li vedremo nel dettaglio tra poco – vanno dalla Moda fino al Marketing, passando anche per la Comunicazione e Giornalismo, sfruttando in ognuno di questi casi l’importante supporto dei giornalisti professionisti del Corriere della Sera e dei docenti in business dell’RCS Academy con l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione (a dir poco) d’eccellenza.

Alla tradizionale didattica saranno – infatti – affiancati i contributi dei maggiori esperti dei tre ambiti di riferimento che presenteranno dei veri e propri casi di studio: utili da un lato per comprendere al meglio, con la pratica, i temi trattati a lezione e – dall’altro lato – per creare un collegamento tra gli studi e il mondo del lavoro vero e proprio. Come se non bastasse, tutti e tre i corsi creati da Universitas Mercatorum con RCS Academy e il Corriere si terranno al 100% online, dalle lezioni fino ai laboratori, tenendo aperte le iscrizioni (e, di conseguenza, le lezioni fruibili) per tutto l’anno accademico.

Quali sono i tre nuovi corsi di Universitas Mercatorum in collaborazione con il Corriere della Sera e RCS Academy

Ma quindi, quali sono i tre nuovi corsi avviati da Universitas Mercatorum con il supporto di RCS Academy e del Corriere della Sera? La risposta ve l’abbiamo anticipata e prima di entrare nel vivo è importante sottolineare che tutti e tre i percorsi formativi saranno avviati a partire dal prossimo anno accademico (ovviamente il 2024/25); mentre già ora – collegandosi a questo link – ci si può facilmente iscrivere, consultare i piani didattici dei tre corsi di Universitas Mercatorum e conoscere il nome dei grandi esperti che prenderanno parte alle lezioni. In linea generale – invitandovi a consultare tutte le informazioni precise sul sito che vi abbiamo lasciato – possiamo anticiparvi almeno alcuni dei contenuti e gli obiettivi dei tre corsi:

Il Corso triennale in Design della Moda – per esempio – punta a fornire competenze a 360 gradi sull’industria della moda con particolare attenzione ai cosiddetti ‘trend trasversali’ e alle aree di organizzazione del mercato per preparare gli studenti a tutta la catena di vita del prodotto, dall’ideazione fino alla distribuzione. Oltre ai docenti di Universitas Mercatorum, il gruppo RCS ha messo a disposizione alcune delle grandi firme di periodici come Amica, iO Donna e Style Magazine con il compito di curare anche lo storytelling e la comunicazione d’azienda dietro al prodotto pronto alla distribuzione.

Similmente, il Corso triennale in Comunicazione e Giornalismo ha l’obiettivo di formare i comunicatori del futuro, fornendogli le chiavi per comprendere e gestire tutti i trend del momento e – soprattutto – le più avanzate tecnologie e qui (sempre al fianco dei professori di Universitas Mercatorum e di RCS Academy) si troveranno alcuni dei giornalisti del Corriere della Sera e dell’emittente La7.

Infine (ma certamente non per importanza), nel Corso magistrale in Media Digitali si tratteranno tutti gli aspetti della comunicazione digitale con particolare riferimento al marketing aziendale, alla digital strategy di imprese e aziende e alla gestione dei canali social; ma senza ignorare le ultime innovazioni e i ‘new media’ come i podcast, i video, le stories e i TikTok, con gli immancabili esperti del Corriere e di La7.

Fabio Vaccarono: “Con Multiversity formazione di qualità, digitale e accessibile”

“Abbiamo sempre più bisogno di una didattica integrata – sottolinea Fabio Vaccarono, AD Multiversity, presentando i nuovi corsi di Universitas Mercatorum – che punti sull’innovazione, basandosi su testimonianze dirette di esperti autorevoli” soprattutto in un contesto in cui “il settore della comunicazione (..) è in rapida evoluzione per via dell’impatto del digitale e dell’IA“. Gli atenei del gruppo Multiversity – prosegue Vaccarono – “offrono un’esperienza formativa unica” che coniuga le classiche lezioni “con la concretezza del mondo del lavoro [e] grazie ad RCS Academy e Corriere della Sera, i nostri laureati avranno l’opportunità di apprendere da professionisti di primo piano e sviluppare competenze per diventare i manager del futuro“.

“Il nostro Ateneo – spiega il Rettore dell’Universitas Mercatorum Giovanni Cannata in un comunicato – è da sempre attento a offrire ai propri studenti opportunità uniche” ed è proprio in quest’ottica che va vista “la collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera” che permetterà a tutti gli studenti “di immergersi in un ambiente (..) innovativo e partecipativo” al fianco (o, meglio, di fronte) ad “autorevoli professionisti e grandi firme di uno dei più prestigiosi gruppi editoriali italiani“. Coglie la palla al balzo il direttore generale di RCS News – Alessandro Bompieri – che pone l’accento sul fatto che “con la partnership con Universtias Mercatorum” la sua Academy lanciata nel 2019 “amplia le proprie attività” fornendo ancora una volta “competenze innovative ai professionisti di domani” e “una formazione [online] accessibile a tutti“.











