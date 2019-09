Unomattina:”Ma come caz*o..?”/ Video, inviata sbotta e Valentina Bisti..

Parolaccia a Unomattina: quando si dice il bello della diretta. Ne ha fatto le spese la puntata d’esordio del contenitore mattutino di Rai Uno che proprio ieri si è presentato ai nastri di partenza della nuova stagione televisiva. Tempi ancora da rodare, così come l’efficacia dei collegamenti in esterna, se è vero che proprio durante un momento del genere è andata in scena, ma soprattutto in onda, la prima gaffe dell’anno. Colpevole? L’inviata che da Piacenza doveva rendere conto del giallo di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa da Massimo Sebastiani dopo averlo informato della volontà di interrompere la frequentazione con lui. La giornalista Carlotta Ricci ha infatti sbottato in maniera molto evidente – per usare un eufemismo – quando il collegamento con lo studio ha iniziato a manifestare i primi problemi…

Unomattina, “ma come caz*o è possibile?”

Quando è emerso con chiarezza che il collegamento da Piacenza stava saltando, convinta di non essere sentita, la giornalista Carlotta Ricci si è lasciata andare ad un perentorio:”Ma come caz*o è possibile?”. Una voce fuori campo che è entrata in studio sovrastando quella della conduttrice di Unomattina, Valentina Bisti, rimasta evidentemente di sasso dinanzi a questa inattesa interruzione. Bisogna però dare merito alla presentatrice di non essersi scomposta più di tanto, anzi: con una grande maestria la conduttrice è riuscita a restare impassibile (forse sperando che ciò che aveva sentito lei in studio non fosse arrivato a casa!). Così Valentina Bisti ha proseguito come se nulla fosse:”Non ci sente, abbiamo problemi col collegamento. Ora passiamo ad altro e torneremo a collegarci più tardi”. Inutile dire che il momento in questione è diventato virale…





© RIPRODUZIONE RISERVATA