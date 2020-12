Un’ora sola vi vorrei, Per le feste/ Diretta 22 dicembre: Brignano e Mario Biondi…

Dopo il grande successo ottenuto con le prima stagione, Raidue ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori trasmettendo due serate speciali di “Un’ora sola ti vorrei”, il programma di Enrico Brignano che, in soli sessanta minuti, concentra sketch, monologhi, momenti musicali e tanto altro. Al centro dei due appuntamenti speciali con lo show di Enrico Brignano ci sarà l’attualità, ma soprattutto il momento che il mondo si accinge a vivere ovvero un Natale particolare che tutti trascorreranno in modo insolito rispetto alle abitudini. Nessun cenone e nessuna riunione familiare per gli italiani e non solo e, intorno al diverso modo con cui sarà festeggiato il Natale, Enrico Brignano farà compagnia al pubblico di Raidue cercando di regalare un’ora di divertimento, spensieratezza, ma anche di riflessione. Sul palco, Brignano non sarà da solo, ma avrà al suo fianco la compagna di vita Flora Canto e un ospite davvero speciale.

UN’ORA SOLA VI VORREI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE

Nella puntata di Un’ora sola vi vorrei del 22 dicembre, Enrico Brignano racconterà come sarà il Natale, intimo e particolare, con una serie di monologhi soffermandosi su uno dei personaggi principali del Presepe ovvero San Giuseppe. Non mancherà la presenza dell’ospite musicale che regalerà al pubblico di Raiuno una suggestiva atmosfera natalizia. Con la sua straordinaria voce, infatti, Mario Biondi porterà i telespettatori nel magico mondo del Natale. Per il quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa, inoltre, ci sarà anche un toccante omaggio a John Lennon. Non mancherà, inoltre, la musica della resident band di undici elementi. Ci sarà, inoltre, anche spazio per momenti di ballo, filmati e mise en scène. La parte finale di Un’ora sola vi vorrei sarà dedicato al momento “sotto le coperte” in cui, insieme a Flora Canto, riepilogherà la puntata con un pizzico d’ironia. La puntata di questa può essere seguita sin in diretta tv che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA