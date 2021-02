Uomin e Donne, Teresa Cilia “Intervento al cuore per un buco che ho..”/ “Salvo non ci sarà…”

Fan in apprensione in queste ore per via dell’ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia che in questi giorni è tornata a Roma ma non per lavoro bensì per via di un intervento al cuore “per un buco che ha” da quando è nata e che adesso deve chiudere. A raccontarlo è la stessa siciliana, moglie del suo corteggiatore Salvatore di Carlo, che sui social ha parlato con i fan prima di entrare in ospedale a Roma e poi ha rivelato i dettagli di quello che le stava per succedere. Secondo quanto lei stessa ha raccontato, proprio poco fa, Teresa Cilia ha subito un intervento al cuore per questo piccolo problema che sembra essere congenito visto che ce l’ha da quando è nata. Non sappiamo bene il perché adesso abbia deciso di chiuderlo, se questa cosa è legata a qualche peggioramento o qualche sintomo nuovo, fatto sta che Teresa Cilia è arrivata a Roma con sua suocera che, però, è rimasta in albergo.

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e donne: “Intervento al cuore per un buco che ho..”

Inutile dire che anche Teresa Cilia, come gli altri pazienti di tutti gli ospedali in questo momento, dovrà rimanere da sola nella sua stanza d’ospedale. Lei stessa rispondendo ai fan ha raccontato che Salvatore di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e donne e marito non potrà essere al suo fianco e che lei “dovrà affrontare tutto da sola” per il momento. Proprio poco fa sui social ha annunciato che l’intervento è terminato e che tutto è andato bene ma ha raccontato ai fan che per 12 ore non potrà muoversi completamente quindi può essere che per un po’ non avremo sue notizie via social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA