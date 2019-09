Uomini e Donne/ Accuse choc a Teresa Langella: “volgarotta” (Trono classico)

Sono critiche molto aspre quelle ricevute nelle ultime ore da una delle protagoniste più amate del trono classico. Stiamo parlando del’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, messa alla gogna sui social a causa di una foto in costume da bagno. Di fronte alle linee provocanti della sua figura, alcuni utenti l’hanno infatti bacchettata per la sua audacia, ma una piccola parte di loro ne ha approfittato per andare oltre. “Dovresti addolcire e raffinare la tua immagine, look troppo aggressivo (al limite del volgarotto) rispetto al carattere dolce e mite che dimostra la tua quotidianità”, scrive una follower in rete. L’utente fa notare inoltre che il suo “mood estetico è antitetico” rispetto a quello adottato dal suo fidanzato, Andrea Dal Corso, che grazie ai suoi look sobri e ricercati appare sempre “così raffinato ed elegante”. Tuttavia, l’internauta ha chiesto di considerare il suo lungo post come una critica costruttiva, dal momento che è stata proprio la Langella, nella didascalia della sua immagine, a chiedere un’opinione in merito al suo look.

Uomini e donne, gli hater bocciano Teresa Langella

Teresa Langella ha scelto di non replicare alle parole dell’hater che ha criticato il suo look. In sua difesa sono arrivate però alcune telespettatrici di Uomini e Donne che nei mesi scorsi hanno apprezzato il suo percorso al trono classico. “Solo la gelosia fa parlare tanta cattiveria…”, scrive una fan determinata a portare ordine tra i commenti. “Andrea non bada a certe frivolezze ma va oltre…- fa notare invece un’internauta – Terry ha qualcosa di estremamente speciale” e al suo fidanzato piace proprio perché “non è la solita ragazzotta”. Ma le critiche ricevute dalla Langella sono state numerose, a cominciare da quelle riferite al suo costume definito “orrendo”, fino a quella forma fisica priva di alcun difetto: “Su questi social siete tutti troppo perfetti”, scrive una haters. Dopo gli attacchi delle scorse ore, Teresa Langella replicherà alle parole al vetriolo dei suoi detrattori?

