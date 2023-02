Uomini e donne, Alessandro e Pamela lasciano/ Lui vuole l’esclusiva di coppia e..

Uomini e donne, addio a Pamela Fersini e Alessandro Sposito : le anticipazioni TV delle registrazioni datate 13 febbraio 2023

Proseguono le vicende di Uomini e donne, che tra le novità della quota trono over vedono Alessandro Sposito chiedere a Pamela Fersini chiedere l’esclusiva di coppia per l’uscita dal programma. Tra i telespettatori fedeli del dating-show show sui sentimenti di Uomini e donne, c’é chi non si aspetterebbe la proposta di un rapporto a due serio e in esclusiva ad una donna, da parte di Alessandro Sposito. Entrato di recente a far parte del cast dei protagonisti del trono over, dove ha avviato la sua ricerca dell’amore, il 50enne originario di Napoli non ha mai nascosto la tendenza a subire facilmente il fascino delle donne, aprendo alle conoscenze di più dame, in parallelo. Eppure chi, tra i telespettatori, pensava che il cavaliere fosse destinato a intrecciare ancora nuove storie al trono over, da latin lover navigato, rimarrà sorpreso.

Questo, con le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, fornite relativamente alle nuove registrazioni del format di Canale 5 tenutesi il 13 febbraio 2023.

Come anticipato dalle stesse, la nuova puntata di Uomini e donne assume le atmosfere di un preludio di San Valentino. In vista della festa degli innamorati e dell’amore, tornato al centro studio del format TV Alessandro Sposito sorprende la conoscente over, Pamela, con un pegno d’amore.

É addio definitivo a Uomini e donne?

Come riportano testualmente gli spoiler TV Alessandro chiede a Pamela Fersini l’esclusiva, con tanto di quello che si direbbe un anello di fidanzamento. La risposta della dama alla richiesta del cavaliere? Lei accetta la proposta di un’esclusiva di coppia di Sposito, e i due quindi lasciano il programma TV, a quanto pare, come neo fidanzati.

“Alessandro (over) e Pamela sono usciti insieme dal programma con tanto di anello

da parte di lui”, si apprende testualmente dalle anticipazioni TV fornite sulla nuova puntata di Uomini e donne. Che Alessandro e Pamela possano non non fare rientro al dating-show, in futuro, se non per una visita di coppia, non é da quindi un’ipotesi azzardata. In alternativa i due over potrebbero tornare in TV, alla ricerca di un nuovo amore, in seguito ad una possibile rottura.

Alessandro e Pamela sono, intanto, la nuova coppia dopo l’ultima uscente di Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza.











