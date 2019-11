Uomini e Donne/ Alessandro e Veronica “rompono” il silenzio (trono classico)

Alessandro Zarino dopo la scelta si è portato a casa un sonoro 2 di picche da parte di Veronica Burchielli che non ha minimamente creduto nelle sue parole. Dopo l’ultima registrazione, l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo avere abbandonato il trono si è confidato di fronte alle telecamere di WittyTV. “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via”. L’ex volto di U&D specifica pure di non avere preso in giro nessuno: “Volevo solo essere sicuro, anzi non ho mai giocato con nessuno. Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte. Durante la settimana, prima, io lo avevo capito. Volevo solo essere sicuro di quello che provavo per lei veramente. Nulla. Questo è, ha scelto, punto”. Dopo il “no” di Veronica si è interrogato anche sulla conquista del suo trono: “Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che comunque, insomma… Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”. Poi conclude: “Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”.

Uomini e Donne, le emozioni a caldo di Alessandro e Veronica

Veronica Burchielli, dopo il “no” ad Alessandro Zarino ha conquistato senza crederci nemmeno troppo, il trono di Uomini e Donne, accomodandosi al fianco di Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e la new entry. Ecco le sue parole a caldo: “Che dire, sono emozionata e contenta molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte. Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me. Speriamo che vada diversamente, speriamo di riuscire a ottenere un percorso vero, pulito e con l’amore”. Speriamo che il suo percorso sarà meno soporifero del precedente con Alessandro e la sua indecisione “travestita” per interesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA