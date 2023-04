Uomini e donne, Alessio Corvino dice ‘sí’ a Lavinia Mauro/ La reazione di Campoli

Uomini e donne, Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino: il pronostico del sentiment web a discapito di Alessio Campoli…

Finalmente arriva il momento della scelta di Lavinia Mauro alla corte di Uomini e donne, con l’uscita di scena che la tronista registra in coppia con Alessio Corvino, deludendo Alessio Campoli. Giunta alla puntata epilogo del trono classico condotto a Uomini e donne, come si apprende dalle registrazioni della trasmissione datate 1° aprile e fornite da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Lavinia Mauro decide di lasciare la trasmissione. Si dichiara ad uno dei due corteggiatori, chiamata al confronto sui sentimenti con il biondo Alessio Corvino e il moro Alessio Campoli. E, come preannunciato anzitempo dal sentiment web, la scelta della tronista ricade sul biondo Corvino, a discapito di Campoli.

“Lavinia era vestita di rosso e Corvino dopo la scelta le ha anche dedicato una canzone e si è commosso -si apprende dai curiosi spoiler TV della puntata tanto attesa-…Lui vestito di nero con papillon”.

Ma qual é la reaction del non scelto?

Alessio Campoli rivolge un abbraccio di addio a Lavinia Mauro: che succede alla scelta di Uomini e donne?

A quanto pare il non prescelto accetta la decisione di Lavinia Mauro di lasciare la trasmissione con il biondo competitor, tanto da rivolgere un abbraccio alla tronista uscente al momento della fatidica scelta: “Campoli è stato un signore e dopo il discorso della non scelta lui l’ha anche abbracciata. -aggiungono poi le anticipazioni dell’esperto di Uomini e donne-. Quando il pubblico ha sventolato il ventaglio insieme a tutti gli altri, era un momento post video sulle ansie di Lavinia. Molto emozionante”.

Insomma, la puntata della scelta di Lavinia Mauro, prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si preannuncia ricca di emozioni. Per la gioia del fedele occhio pubblico, che via social si dice in trepidante attesa di assistere alla nuova scelta di Uomini e donne.

