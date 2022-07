Uomini e Donne, Amici, GF Vip 7 e Tu si que vales 2022: quando tornano?/ Date e novità sulle registrazioni

Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales 2022, quando torneranno su Canale 5?

Fremono i preparativi di Mediaset per la nuova stagione televisiva. Oltre alle tante novità previste per i prossimi mesi, il pubblico attende il ritorno degli amati show che accompagnano l’autunno e l’inverno di Canale 5 da molti anni. Uno dei ritorni più attesi è quello di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, attraverso la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, arrivano i primi aggiornamenti sulla data di inizio della nuova edizione.

Uomini e Donne tornerà in onda, secondo quanto scrive la fonte, lunedì 12 settembre alla solita ora su Canale 5. Ovviamente la puntata sarà registrata in precedenza, cosa che potrà accadere nei primi giorni del mese di settembre.

Nella stessa settimana del ritorno in onda di Uomini e Donne è però previsto anche quello di altri amati show. Stando alle indiscrezioni, lunedì 12 settembre avrà inizio anche il Grande Fratello Vip 7, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il giorno successivo andrà in onda il primo daytime del reality. Sabato 17 settembre al via su Canale 5 anche la nuova edizione di Tu sì que vales, la cui prima registrazione è prevista per lunedì 11 luglio. Domenica 18 settembre parte invece Amici 22 su Canale 5 e subito dopo Verissimo (che dalla settimana successiva andrà in onda anche il sabato). Infine lunedì 19 settembre, sempre su Canale 5, andrà in onda il primo daytime di Amici 2022.

