Uomini e Donne, anticipazioni 11 aprile 2023/ Tutti contro Armando Incarnato

Uomini e Donne, la diretta di martedì 11 aprile 2023 con i protagonisti di trono over e classico.

Oggi, martedì 11 aprile 2023, dopo la pausa di Pasquetta torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Uomini e Donne oggi 10 aprile non va in onda: perchè?/ Pausa per Pasquetta, torna...

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 7 aprile, c’è stato il ritorno di Alessandro Pamela del trono over, uscii insieme qualche mese dal programma. Tra i due però ora c’è aria di crisi. “Non scatta quella molla com’è scattata in me. A volte ho la sensazione che lei si senta ancora single”, dice lui. “Il ragazzo è abbastanza geloso e vede strane cose. Perché lo chiamo ragazzo? Perché a volte si comporta come un ragazzino”, replica lei. A risolvere le cose ci pensa Maria De Filippi: “Non ci vedo una rottura. Sono litigate che sottintendono un sentimento di appartenenza“.

Uomini e donne, Armando Incarnato in lacrime per l'accusa / Giuramento a De Filippi

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata che è stata registrata venerdì scorso, prima di Pasqua. Molto probabilmente si inizierà con Armando Incarnato, del trono over. Il cavaliere verrà attaccato da più fronti: Aurora Tropea, Riccardo Guarnieri e Gianni Sperti. La dama Paola Ruocco deciderà di conoscere il nuovo corteggiatore arrivato per lei. Nel corso della puntata di oggi, martedì 11 aprile, si potrebbe parlare anche di Nicole Santinelli. Qualcuno si è accorto che il suo corteggiatore Andrea Foriglio, le ha lasciato un bigliettino durante un ballo. Cristian, l’altro corteggiatore, ha deciso di auto eliminarsi dal programma. Appuntamento dalle 14.45 su Canale 5!

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Luca Daffré elimina Alessia/ La scelta per l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA