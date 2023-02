Uomini e Donne, anticipazioni 13 febbraio/ Tornano Ida e Alessandro lite con Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 febbraio: nuova settimana

Oggi, lunedì 13 febbraio 2023, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata andata in onda venerdì scorso, venerdì 10 febbraio, Carola è uscita dallo studio in lacrime, a causa dell’avvicinamento tra Federico e Alice.

Per quanto riguarda il trono over, invece, anche Gloria ha abbandonato lo studio dopo l’ennesima crisi con Riccardo, dopo aver chiesto al cavaliere di lasciare il programma insieme. Inoltre Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza per un confronto con Riccardo dopo un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, lunedì 13 febbraio, Maria De Filippi a chi darà spazio?

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 30 gennaio, si aprirà con i protagonisti del trono over. In studio tornerà Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri, insieme ad Alessandro Vicinanza, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme qualche mese fa. Sembra che tra Alessandro e Riccardo ci sarà una violenta lite. Spazio ance al trono classico, con la tronista Lavinia Mauro. La ragazza, ormai prossima alla scelta, ha portato in esterna i suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Con entrambi non sono mancati i baci. Al momento però non è ancora stata fissata la data di registrazione per la sua scelta. La nuova tronista Nicole, ha fatto due esterne e ha deciso di mandare via Rocco. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

