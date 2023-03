Uomini e Donne, anticipazioni 13 marzo/ Alessio Campoli assente, Lavinia…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 marzo: cosa succederà?

Oggi, lunedì 13 marzo 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

RIFORMA RDC/ Povertà e lavoro, due temi da affrontare in modo diverso

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 10 marzo, Gemma Galgani ha parlato della frequentazione con Silvio. La dama torinese ha dichiarato di essere un po’ bloccata con il cavaliere perché la loro conoscenza sembra proiettata solo verso la fisicità: Gemma ha rinfacciato a Silvio di aver usato espressioni molto esplicite. Secondo l’opinionista Tina Cipollari, Gemma non è realmente interessata all’uomo. Critiche anche da parte di Paola.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Anief protesta contro il Governo (ultime notizie)

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda il seguito della puntata registrata il 6 marzo scorso. Spazio quindi alla tronista Lavina Mauro che ha portato in esterna Alessio Corvino. Nella scorsa puntata Lavinia ha rincorso Alessio Campoli: secondo il corteggiatore la ragazza è interessata al rivale. Verrà mostrata l’esterna con Alessio Corvino, mentre Campoli non si presenterà in studio. Si parlerà anche di Roberta Di Padua che ha mostrato un certo interesse per Andrea, corteggiatore della tronista Nicole. Tra le due donne ci sarà una discussione al centro dello studio. Inoltre verrà mostrato un post puntata di Roberta con Riccardo: tra i due ci sarà un ritorno di fiamma? Aurora Tropea torna in studio, ma non mancheranno le critiche: secondo Gianni Sperti durante la sua assenza, la dama ha parlato male della trasmissione. Appuntamento con Uomini e Donne alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

LEGGI ANCHE:

GOVERNO ALLA PROVA DEL FISCO/ "Il tabù da sfidare è la riduzione della spesa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA