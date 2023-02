Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio/ Il cavaliere Ivan interessato a Tina?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 febbraio: il cavaliere Ivan

Oggi, giovedì 16 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Stando alle prime anticipazioni oggi si tornerà a parlare del trono Over. Al centro dello studio ci sarà Desdemona. La dama, che aveva iniziato a frequentare Alessandro, ha deciso di conoscere meglio Ivan, un cavaliere che vive in Svizzera. Ivan però rivelerà di essere interessato anche a Tina Cipollari. Come reagirà la vulcanica opinionista del programma?

Molto probabilmente si parlerà anche di Riccardo Guarnieri. Chiusa la conoscenza con Gloria, che ha deciso di abbandonare la trasmissione, il cavaliere ha deciso di frequentare Michela. La dama, new entry del parterre femminile, si scontrerà con Armando.

Uomini e Donne: spazio anche al trono classico?

Non è escluso che nella puntata di oggi, giovedì 16 febbraio, si parli anche dei protagonisti del trono classico. Federico Nicotera ha deciso di cercare di nuovo Carola, che nella scorsa puntata non si è presentata insieme studio. Il tronista però non ha portato in esterna Alice: cosa succederà in studio? Lavinia Mauro, invece, ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori – Alessio Campoli e Alessio Corvino – e la complicità non manca: ma chi sarà la sua scelta? La nuova tronista Nicole Santinelli sembra interessata ad Andrea, giovane medico notato anche da Roberta del trono over. Nicole però ha qualche dubbio sul suo reale interesse… Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

