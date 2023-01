Uomini e donne, anticipazioni 16 gennaio 2023/ Federico e Lavinia, addio al trono?

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata in diretta il 16 gennaio 2023: Lavinia e Federico rischiano grosso…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 16 gennaio 2023 su Canale 5, che vede i troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera a rischio chiusura anticipata. Stando alle annesse anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, per la quota trono classico, é previsto che al centro studio di Uomini e donne si torni a parlare dei troni all’attivo, che vedono i tronisti alternarsi tra up and down con i rispettivi corteggiatori, con tanto di minacce di ritiri dalla trasmissione. Lavinia Mauro é chiamata a fare una scelta tra il biondo e il moro, Alessio Corvino e Alessio Campoli. La tronista porta in esterna il moro e tra i due inaspettatamente scatta il bacio, che manda su tutte le furie il biondo. Alessio Corvino si dichiara pronto a ritirarsi, mettendo a rischio chiusura anticipata il trono di Lavinia Mauro?

LDA, il gesto scaramantico per Sanremo 2023/ "Sto per fare una cosa.."

Le altre anticipazioni TV di Uomini e donne vedono per il trono over…

E gli spoiler TV non finiscono, prevedendo, poi, uno spazio in trasmissione anche per il trono di Federico Nicotera. Il tronista é chiamato ad una scelta tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpinelli. La mora torna ad attivarsi in studio dopo aver minacciato il ritiro, mentre ora la bionda si direbbe intenta a lasciare il trono di Uomini e donne. Nel caso in cui si verificasse un ritiro dai troni, per i corteggiatori, i tronisti potrebbero vedersi costretti a loro volta al ritiro o comunque a fare una scelta dettata dalla circostanze, che ricadrebbe sui pretendenti rimasti in trasmissione.

Amici 22, Valeria Guera eliminata/ La verità choc su Capodanno: "Mezza classe..."

Per il trono over, poi é previsto uno spazio TV dedicato a Biagio Di Maro, che dopo aver chiuso la conoscenza di Silvia, si dichiara pronto a mettersi in discussione in amore. Una nuova corteggiatrice si presenta per lui, alla corte di Uomini e donne. Cosa succederà?

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Tommy Dali fuori: lo sfogo é social/"Mi era rimasta solo la musica.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA