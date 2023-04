Uomini e Donne, anticipazioni 17 aprile 2023/ Elio interessato a Gemma e Paola

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 aprile: cosa succederà?

Oggi, lunedì 17 aprile 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 14 aprile, il tronista Luca Daffrè ha chiuso la conoscenza con Alessia, perché un loro amico comune sta interferendo nel loro percorso nel programma: “Non riesco ad andare avanti sereno, per rispetto nei confronti del programma e delle altre ragazze”. La tronista Nicole, invece, non ha fatto esterne. Per quanto riguarda il trono over, Alberto e Tiziana hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata sabato. Paola, dama del trono over, ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, che aveva deciso di chiamare la redazione per conoscerla. L’opinionista Gianni Sperti criticherà molto l’atteggiamento della dama. Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere, Elio, che però è interessato anche a Paola. Spazio anche alla tronista Nicole Santinelli che ha portato in esterna Andrea e Carlo Alberto. Con quest’ultimo è scattato l’ennesimo bacio. Assente Cristian, il corteggiatore che la scorsa settimana ha abbandonato il programma. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 per una nuova settimana con Uomini e Donne.

