Uomini e Donne, anticipazioni 17 gennaio/ Lavinia confusa, Riccardo e Gloria…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 gennaio: Lavinia confusa

Oggi, martedì 17 gennaio 2023, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Dopo gli addii di Federica Aversano e Ferdico Dainese, sono rimasti sul trono Lavinia e Federico Nicotera, ma ormai i due sembrano prossimi a fare la loro scelta.

Entrambi i tronista sono rimasti con due spasimanti in gioco: i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli per Lavinia, mentre per Federico ci sono Alice e Carola. Lavinia, però, sembra sempre più confusa e non sa chi scegliere. In diverse occasioni si è lamentata dello scarso interesse che i due corteggiatori mostrano nei suoi riguardi. Chi sarà la sua scelta?

Uomini e Donne: Riccardo ci riprova con Gloria

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 17 gennaio, per quanto riguarda il trono over si parlerà ancora del cavaliere Alessandro, conteso da diverse dame: Gemma, Cristina e Pamela. Con quale dama deciderà di portare avanti la conoscenza? Quel che è certo è che Alessandro può dichiarare archiviata la frequentazione con Paola. Riccardo Guarnieri è tornato alla carica con Gloria, dicendo che prova qualcosa per la dama. Ma Gloria, stanca dei tentennamenti di Riccardo, ha deciso di iniziare una nuova conoscenza con il cavaliere Umberto. Riccardo riuscirà a farle cambiare idea? Rricordiamo che Uomini e Donne si può seguire direttamente su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult. Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, va in onda la replica della puntata del giorno.

