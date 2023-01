Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio/ Armando Incarnato al centro dello studio

Uomini e Donne: trono over o classico?

Oggi, giovedì 19 gennaio 2023, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Nella puntata di ieri i riflettori sono stati puntati sui protagonisti del trono classico. Dopo l’addio di Federica Aversano e Federico Dainese, sul trono sono rimasti solo Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Ieri c’è stata una lite piuttosto accesa tra la tronista Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Più in crisi sembra il rapporto tra Campoli, ex scelta di Angela Nasti, e la tronista.

Situazione tesa anche per Federico Nicotera. Carola ha pianto molto nel vedere le esterne del tronista con la sua “rivale” Alice e si è scatenata in studio, senza mandarle a dire al tronista. Al momento del ballo Federico ha scelto Carola, lasciando di stucco Alice.

Uomini e Donne: Alessandro al centro dello studio

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 19 gennaio, si torna a parlare del trono over. Spazio ad Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del programmo. Finita la frequentazione con Cristina Tenuta, il cavaliere napoletano non è uscito più con nessuna dama. Ma in studio sono in arrivo nuove pretendenti e non mancheranno discussioni con la padrona di casa, Mara De Filippi. Alessandro si trova al centro dello studio davanti a Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia. Con Gemma però è solo amicizia e nulla di più. Biagio continua la conoscenza con Carla. Riccardo Guarnieri e Gloria hanno iniziato il nuovo anno insieme. I due racconteranno di essersi incontrati a metà strada tra Roma e Taranto. Sarà la volta buona per Riccardo?

