Gemma Galgani, nuovo confronto con Fabio a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, per un nuovo confronto con Fabio Cannone, il cavaliere che ha vissuto per anni in Canada e che ha scelto di mettersi nuovamente in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi per conoscere e corteggiare Gemma.

Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele fino a quanto Gemma non ha ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di una donna spagnola nella vita di Fabio. Il cavaliere ha spiegato che l’ultima relazione risale a quattro mesi fa ma nonostante tutto i due chiudono la frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi evita di tornare sulle segnalazioni perché la storia è già chiusa. Tra Gemma e Fabio, però, c’è ancora qualcosa da chiarire.

Gemma Galgani e la reazione alla lettera di Fabio Cannone

Sarà una puntata difficile quella di Uomini e Donne in onda oggi per Gemma Galgani che ascolterà le dure parole scritte da Fabio in una lettera indirizzata a Gemma e che sarà letta da Maria De Filippi. Tra il cavaliere e la dama, poi, scoppia lo scontro in studio con Fabio che, rivolgendosi alla dama, lè dà della falsa e della bugiarda. Il cavaliere, inoltre, accusa Gemma di essere interessata solamente alla televisione scatenando la durissima reazione della Galgani che svela qualche retroscena della loro frequentazione.

Secondo Gemma, infatti., Fabio era solito scappare ogni volta che doveva stare con lei. Tra Gemma e Fabio non c’è un punto d’incontro e, in studio, i toni si alzano. Nessuna possibilità di ricucire, dunque, per il cavaliere e la dama del trono over.

