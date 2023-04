Uomini e donne, anticipazioni 20 aprile 2023/ Le esterne di Luca con Camilla e Alice

Uomini e donne, puntata 20 aprile 2023

Oggi, giovedì 20 aprile 2023, va in onda alle 14.45 su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. L’appuntamento di oggi pomeriggio sarà l’ultimo della settimana: domani, venerdì 21 aprile, al posto di Uomini e Donne andrà in onda uno speciale dedicato all’edizione in corso di Amici di Maria de Filippi.

Il dating show di Maria De Filippi si fermerà anche per il ponte del 25 aprile, saltando la messa in onda di lunedì e martedì: il 24 andrà in onda il film “Inga Lindstrom – La casa sul lago”, martedì 25 invece “Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley”. Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda da mercoledì 26 aprile. Su chi si accenderanno i riflettori nella puntata di oggi, giovedì 20 aprile, di Uomini e Donne?

Uomini e Donne: spazio al trono di Luca Daffrè

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata domenica scorsa, 16 aprile. Molto probabilmente si parlerà del tronista Luca Daffrè, che ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha portato in esterna Camilla, una nuova corteggiatrice che aveva già conosciuto su Instagram, e Alice. Il tronista ha provato a baciare Alice, ma la ragazza ha preferito mantenere le distanze. Luca eliminerà Carmen. Non è escluso che un po’ di spazio sarà dedicato anche a dame e cavalieri del trono over. Alessio ha decido di chiudere la conoscenza con Cristina per dedicarsi a Rebecca, dama che usciva con Armando Incarnato. Per Gemma Galgani arriverà un nuovo corteggiatore…

