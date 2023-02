Uomini e Donne, anticipazioni 21 febbraio/ Riccardo chiude con Michela

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 febbraio: chi ci sarà al centro dello studio?

Oggi, lunedì 21 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata Nella puntata andata in onda ieri, il cavaliere Ivan ha dovuto incassare tre no: da Tina Cippolari e dalle dame Pamela e Desdemonda. Dopo aver manifestato interesse per l’opinionista, Ivan ha avuto l’occasione di fare una breve esterna con lei.

Luca Daffrè, ex di Oriana Marzoli tronista a Uomini e donne/ "Non ho trovato l'amore", ma scoppia la polemica

Tina, però, ha deciso di annullare il loro aperitivo in quanto il cavaliere aveva organizzato una cena con Desdemona per la stessa sera. Anche Desdemona ha così deciso di interrompere la conoscenza con Ivan. Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere: Silvio. Per quanto riguarda il trono classico, la nuova tronista Nicole ha approfondito la conoscenza con Cristian e Mattia, portandoli in esterna. Mentre restano de dubbi su Andrea.

Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Per te..."

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 21 febbraio, si aprirà con i protagonisti del trono over. Alessandro e Pamela decideranno di lasciare insieme il programma. Spazio anche alle vicende di Armando Incarnato: il cavaliere, da sempre molto discusso, dichiarerà di essere interessato a Desdemona. Gianni Sperti attaccherà duramente Armando, convinto che il cavaliere sia più interessato alla visibilità che a trovare l’amore. Riccardo Guarnieri, invece, deciderà di interrompere la sua conoscenza con Michela. Ci sarà spazio anche per i protagonisti del trono classico? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

LEGGI ANCHE:

Lavinia Mauro sceglie Campoli e non Alessio Corvino?/ La vendetta a Uomini e donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA