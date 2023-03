Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo/ Nicole in esterna con Andrea e Carlo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 marzo: cosa succederà?

Oggi, mercoledì 22 marzo 2023, va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stato una acceso scontro tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino: “Faccio difficoltà a fidarmi. Sono 7 mesi che mi arrivano voci”, ha detto la tronista. Il corteggiatore ha lasciato lo studio e Lavinia ha pianto: “Così conferma le voci, mi sento presa in giro. Voglio un uomo, non un ragazzino che preferisce l’orgoglio”. Sono arrivate 1200 richieste per il nuovo tronista Luca Daffrè.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi si partirà con i protagonisti del trono over. Si tornerà a parlare di Gemma Galgani che sta conoscendo meglio Silvio. I due hanno deciso di prendersi del tempo: il cavaliere è un po’ spinto, la dama vorrebbe un corteggiamento romantico. Nel corso della puntata si potrebbe anche parlare della dama Paola, che avrà un’accesa discussione con Armando Incarnato: secondo il cavaliere, Paola ha alle spalle un manager. Spazio anche ai protagonisti del trono classico, con i riflettori puntati su Nicole Santinelli. Secondo le anticipazioni, la tronista ha portato in esterna Carlo e Andrea Foriglio. Come reagirà Cristian?

