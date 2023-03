Uomini e Donne, anticipazioni 23 marzo/ Lite tra Paola Ruocco e Armando Incarnato

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 marzo: cosa succederà?

Oggi, giovedì 23 marzo 2023, va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio c’è stato un chiarimento tra Gemma Galgani e Silvio che hanno deciso di proseguire la loro conoscenza. Anche la tronista Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno cercato di chiarirsi: al termine della scorsa registrazione, il corteggiatore aveva lasciato lo studio dopo una discussione sull’ennesima segnalazione. Lavinia attende le scuse di Alessio, che dovrà tornare di suo volontà nel programma. Il neo tronista Luca Daffrè, invece, è uscito con Chiara e non sono mancate le prima critiche dalle altre corteggiatrici.

Uomini e Donne: spazio alla tronista Nicole

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata registrata domenica 19 marzo scorso. Si parlerà della tronista Nicole Santinelli che ha portato in esterna Carlo, un nuovo corteggiatore, ma anche Andrea Foriglio, l’osteopata che ha suscitato l’interesse della dama Roberta Di Padua. Come reagirà Cristian? Per la tronista è arrivato anche un nuovo corteggiatore. Per quanto riguarda il trono over, invece, i riflettori saranno puntati su Paola Ruocco. La dama verrà accusata da Armando Incarnato di avere un manager, proprio come Desdemona. Nella puntata di domani, ultima della settimana, vi carà la sfilata delle dame dal titolo ‘Ti lascio senza fiato’. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

