Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio/ Lavinia fa una sorpresa ad Alessio Campoli

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 gennaio: Lavinia a un passo dalla scleta

Anche oggi, martedì 24 gennaio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata di ieri la tronista Lavinia Mauro ha discusso con il corteggiatore Alessio Corvino, paparazzato con una ragazza, a detta del corteggiatore solo un’amica.

Ancora oggi la tronista sembra non avere ancora le idee chiare su una possibile scelta. La ragazza lamenta lo scarso interesse dei suoi corteggiatori fuori dalle esterne: riuscirà a fare la sua scelta o anche lei lascerà il trono come hanno fatto Federico Dainese e Federica Aversano? Per quanto riguarda il trono over, il cavaliere Alessandro sta approfondendo la conoscenza di Gemma, Cristina, Silvia, Pamela e Desdemona (che, però, sembra essersi tirata indietro dopo una cena insieme).

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 24 gennaio, si torna a parlare del trono classico e dei suoi due protagonisti, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Lavinia, ormai a un passo dalla scelta, sta continuando a conoscere meglio Alessio Corvino e Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti. Stando alle anticipazioni nell’ultima esterna Lavinia ha deciso di fare una sorpresa al lavoro a Campoli e tra i due è anche scattato un bacio. Sarà lui la scelta della tronista? Si parlerà anche di Federico Nicotera, che ha deciso di portare in esterna Carola. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro? Come reagirà Alice, anche lei corteggiatori cel tronista? Come sempre, un po’ di spazio sarà ritagliato anche per i protagonisti del trono over. Il cavaliere Biagio Di Maro sta continuando a conoscere meglio Carla, che ha chiamato la trasmissione per lui. Silvia, sua ex fiamma, riuscirà a non commentare?

