Uomini e Donne/ Anticipazioni 24 marzo: torna la sfilata femminile e…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 24 marzo, con l’ultima puntata settimanale. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell’appuntamento odierno, sarà dedicato ampio spazio alla sfilata femminile. Le dame sfileranno sul tema “Ti lascio senza fiato”. Dopo un breve video di presentazione, le dame che hanno accettato di mettersi in gioco partecipando alla sfilata, saliranno sulla passerella provando a conquistare il parterre del trono over. I cavalieri, dopo aver assistito alla sfilata, daranno i voti per eleggere la dama vincente.

Tra i giudizi più attesi ci sono quelli di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante i suoi voti non incidano sulla classifica, la bionda opinionista si diverte ad esprimere la propria opinione.

Armando Incarnato e la segnalazione su Paola

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, tra una sfilata e un’altra, ci sarà spazio anche per le discussioni. Armando Incarnato, infatti, sarà l’autore di una segnalazione su Paola. Secondo il cavaliere napoletano, la dama parteciperebbe alla trasmissione seguendo i consigli di un manager. Le parole di Armando scateneranno la reazione della dama del trono over e, di conseguenza, uno scontro tra i due.

In studio, così, scoppierà una discussione che coinvolgerà gli altri protagonisti tra cui Gianni Sperti e Tina Cipollari che proveranno a vederci chiaro. Cosa accadrà, dunque? Paola ammetterà di avere un manager spiegando la propria posizione o negherà rigettando l’accusa di Armando? Per scoprire nel dettaglio cosa accadrà non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

