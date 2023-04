Uomini e donne, anticipazioni 27 aprile 2023/ Il bacio di Nicole e Andrea

Uomini e donne, puntata 27 aprile 2023

Oggi, giovedì 27 aprile 2023, va in onda alle 14.45 su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori nella puntata di oggi?

Nella puntata di ieri è scoppiata un’accesa lite tra Elio e Tina Cipollari. “Se non sai fare questo programma senza dire cattive parole, vai a scuola che te la sarai rubata la terza elementare”, ha detto il cavaliere all’opinionista. A sorpresa, Gemma Galgani ha difeso Tina: “A me Tina ne ha dette tante ma mi sembra che tu abbia esagerato”. Solo l’intervento di Maria De Filippi è riuscito a placare gli animi. Infine quando è entrata in studio la tronista Nicole Santinelli, non è mancata l’ennesima frecciatina da parte di Roberta Di Padua

Uomini e Donne: spazio al trono di Nicole Santinelli

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata sabato scorso. Spazio al trono di Nicole Santinelli, che ha portato in esterna l’osteopata romano Andrea Foriglio: tra i due c’è stato un bacio passionale. Dopo aver visto l’esterna, il corteggiatore Carlo Alberto ha lasciato lo studio. Nicole lo ha seguito e sono poi rientrati insieme, tra le critiche di Roberta e Gianni Sperti rivolte al corteggiatore. Stando alle anticipazioni oggi si parlerà, molto probabilmente, anche del trono Over: al centro dello studio Aurora Tropea, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Per il trono di Luca Daffrè, invece, bisognerà aspettare la puntata di domani.

