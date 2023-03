Uomini e Donne, anticipazioni 28 marzo/ Due dame per Silvio, la reazione di Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 marzo: cosa succederà?

Oggi, martedì 28 marzo 2023, va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio ha visto la fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio. La dama torinese ha accettato l’invito dell’uomo a dormire a casa sua, a Novara: la serata è iniziata bene, ma non si è conclusa nel migliore dei modi. Una volta tornata a casa dopo una cena fuori, Gemma si è sentita a disagio per battute e scherzi del cavaliere che l’hanno portata a dormire da sola sul divano. Mentre era sul treno Gemma ha provocato a chiamare Silvio ma lui non le hai mai risposto. In studio, incoraggiato anche da Maria De Filippi, i due hanno anno scelto di interrompere la loro frequentazione. La puntata si è conclusa con l’ingresso di due donne, arrivate proprio per Silvio.

Uomini e Donne: le esterne dei tronisti

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata registrata sabato 25 marzo scorso. Riflettori puntati sulla tronista Lavinia Mauro, ormai a un passo dalla scelta. Alessio Corvino ha deciso di tornare in studio, dopo un chiarimento (senza bacio) con Lavinia. Alessio Campoli, invece, è certo di non essere la scelta della tronista. Nicole ha portato in esterna Carlo e Andrea Foriglio, con cui c’è stato un bacio appassionato. Spazio anche ai protagonisti del trono over. Come reagirà Gemma all’arriva delle nuove dame per Silvio? Per Armando Incarnato è arrivata una nuova dama… Appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

