Uomini e donne, anticipazioni 6 aprile / Il trono di Luca Daffré é a rischio?

Uomini e donne, Luca Daffré chiude il trono in anticipo? Le anticipazioni TV della puntata datata 6 aprile 2023

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, tra le cui novità il trono di Luca Daffré sembrerebbe scricchiolare e a rischio chiusura anticipata. Il motivo? Così come preannunciano le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne lanciate anche in previsione della nuova puntata odierna di Uomini e donne datata 6 aprile 2023, una delle corteggiatrici pretendenti di Luca Daffré si palesa piuttosto contrariata rispetto alla condotta assunta dal tronista al dating show. Si parla di Chiara, che non a caso lascia anzitempo la sua esperienza di corteggiatrice in studio, mettendo a rischio il trono del tronista all’attivo. Che Luca sia costretto alla chiusura anticipata del trono , con la perdita di una pretendente?

Roberta Di Padua attacca Nicole Santinelli

E neanche per la quota trono over, non mancano novità importanti. Roberta Di Padua attacca la tronista in carica, la bionda dagli occhi di ghiaccio Nicole Santinelli, per i suoi modi di fare e il suo approcciarsi nei confronti dei corteggiatori partecipanti in trasmissione. Si prevede che nel mezzo delle rinnovate trame del trono over di Uomini e donne Roberta Di Padua perdi le staffe. Questo, nel puntare il dito non solo contro la tronista facente capo al trono classico attivo di Uomini e donne, ma al contempo anche contro i pretendenti stessi della tronista. Si anticipa, nel dettaglio, che al rientro al trono over Roberta Di Padua tacci i corteggiatori di Nicole Santinelli a suon di forti accuse. La dama over dalla fulva chioma taccerebbe i giovane pretendenti partecipanti a Uomini e donne di essere inconcludenti e privi di carattere.

Ma quali saranno i risvolti della nuova puntata di Uomini e donne? Non ci resta che assistente all’attesa puntata, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediase infinity per saperne di più.

