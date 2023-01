Uomini e donne, anticipazioni 6 gennaio 2023/ Riccardo e Gloria reunion, via Armando?

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 6 gennaio 2023 vedono Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti di nuovo vicini

Manca sempre meno al ritorno TV di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio dalle 14:45 su Canale 5, con la nuova puntata che segna il ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Stando alle ultime anticipazioni TV riprese a cura di Lorenzo Pugnaloni sulla pagina social Uomini e donne classico e over, relative alle registrazioni TV tenutesi il 6 gennaio 2023, al centro studio di Uomini e donne -tra le novità del trono over- Riccardo e Gloria suggellano la ripresa della frequentazione intima interrotta di recente. Incalzati dalla conduttrice Maria De Filippi, sul risvolto della frequentazione, i due over rendono noto di essere tornati a frequentarsi, incontrandosi a Capodanno 2023 a metà strada tra le rispettive città di residenza, Taranto e Roma. La dama si dice entusiasta del cavaliere, testimoniando che lontano dalle telecamere lui sia geloso e affettuoso con lei, un altro uomo da come apparirebbe ai più in TV. Lui ammette di nutrire dei sentimenti, per lei, seppur non propriamente dettati dall’amore. Insomma, la relazione di conoscenza intima tra i due over prosegue.

Uomini e donne, Gloria Nicoletti ci riprova con Riccardo Guarnieri/ Il dietrofront

Tra gli over é però assente il protagonista veterana di Napoli e eterno single e dannato, Armando Incarnato. Questo dopo che, nella puntata precedente, il cavaliere ha avuto un’accesa discussione con Maria De Filippi. Che i rapporti tra la conduttrice e Incarnato siano tesi, al punto che il napoletano sia costretto a dire addio al dating show dopo anni di partecipazione televisiva? La grande assenza potrebbe, però, essere dovuta a tutt’altri motivi. In occasione della registrazione, inoltre, per la quota over l’opinionista Tina Cipollari torna a punzecchiare la dama Gemma Galgani. Tina chiama i presenti ad alzarsi in piedi per fare gli auguri a Gemma, in quanto “Befana” e festeggiata nella giornata festiva dell’Epifania 2023. Gemma, stavolta, non ricambia alla frecciatina, replicando con dei ringraziamenti generali volti a spegnere sul nascere il fuoco dell’astio con la rivale giurata.

Uomini e donne, anticipazioni 29 dicembre 2022/ Maria De Filippi furiosa con Armando

Tra le altre novità degli over di Uomini e donne…

Tra gli over, inoltre, Biagio prosegue la conoscenza con Carla e accusa Silvia di dire il falso per visibilità mediatica. Antonella e Luca appaiono giù di tono, non presenziano al centro studio e non si concedono neanche un ballo, con lei che gli rivolge degli sguardi intrisi di tristezza. Sempre tra gli over, Alessandro conquista il titolo di cavaliere più corteggiato di Uomini e donne, presentandosi al centro studio con le corteggiatrici Gemma, Pamela, Desdemona, Cristina, Silvia. Il cavaliere ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Pamela in occasione di un viaggio, seppur contestando che lei gli abbia omesso una verità, ovvero che vive sotto lo stesso tetto con l’ex compagno ed ex socio.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rimane solo/ Gloria Nicoletti gli dice addio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA