Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 giugno: gran finale con le scelte di Sara e Carlo

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 9 GIUGNO

Oggi 9 giugno 2020 va in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Un’edizione piuttosto particolare, frenata per alcune settimane dall’emergenza sanitaria che ha investito il nostro paese, ma che si conclude in modo “classico”: con le scelte. Dopo quella che ha visto protagonista Giovanna Abate, è il tempo di altre due scelte: quelle di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Il loro percorso è stato bruscamente interrotto mesi fa e, a differenza di Giovanna, i due non hanno avuto modo di riavere contatti con corteggiatori o corteggiatrici. L’ultimo incontro è dunque quello visto in Tv mesi fa. Entrambi, però, hanno maturato in questi mesi una scelta e oggi sono pronti a svelarla su Canale 5. Mistero su chi ci sia per Carlo (anche se pare certa la presenza di Cecilia Zagarrigo); per Sara invece ci saranno, come anticipato dal promo, Sonny Di Meo e Matteo Guidetti.

SARA SHAIMI E CARLO PIETROPOLI: LE EMOZIONI PRIMA DELLA SCELTA

Sia Sara Shaimi che Carlo Pietropoli, prima di entrare nello studio di Uomini e Donne per fare la propria scelta, hanno affidato alle telecamere di Canale 5 le loro emozioni. “Quando sono arrivata qui quasi non credevo più all’amore. – ha detto Sara – Era da tanto che non mi piaceva così tanto una persona e ho capito che comunque una scelta la sentivo pronta a farla.” Anche Carlo ha ammesso di non aver mai smesso di pensare ad una delle sue corteggiatrici: “L’emozione in questo momento è tanta perché dopo due mesi e tutto quello che ho trascorso… – ha ammesso il tronista – sarà un po’ difficile però oggi sono contento di questo, molto, perché comunque non ho mai smesso di pensarla.” Non ci resta che scoprire se per entrambi arriverà il desiderato lieto fine!



