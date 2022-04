Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Isabella e Fabio, viaggio da sogno…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 10 aprile

Mentre Gemma Galgani prova a trovare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne facendo i conti anche con delusioni come quella ricevuta ultimamente dal professor Franco, Isabella Ricci che, nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi è sempre stata considerata una rivale di Gemma, si gode l’amore con Fabio Mantovani, il suo principe azzurro che ha incontrato nello studio del dating show di canale 5. Dopo averla vista in tv ed essere rimasto affascinato dalla bellezza e dall’eleganza di Isabella, Fabio ha deciso di conoscerla.

L’incontro nello studio di Uomini e Donne è stato l’inizio di un feeling che è cresciuto appuntamento dopo appuntamento e che li ha portati a lasciare definitivamente la trasmissione. Senza telecamere, nella vita quotidiana, Fabio e Isabella non solo sono diventati inseparabili, ma si sono innamorati sempre di più come testimoniano le varie foto di coppia che l’ex dama del trono over pubblica sul proprio profilo Instagram.

Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani: amore a Dubai

Amanti dei viaggi, da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono concessi spesso delle vacanze. Attualmente si trovano a Dubai dove si sono lasciati immortalare in una nuova foto di coppia che l’ex dama ha condiviso sui social per la gioia di tutte le persone che continuano a seguirla con affetto. “Scacco matto“, scrive Isabella nella didascalia che accompagna la foto che potete vedere in basso.

Sarà l’ultima vacanza prima delle nozze? Ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di canale 5, infatti, Isabella ha annunciato le nozze con Fabio. “Tra due mesi ci sposiamo, sarà una festa per pochi intimi. I suoi figli hanno preso molto bene la notizia, d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”.

