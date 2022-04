Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Ci riprova con Franco, Gianni: “Ma la dignità?”

Gemma Galgani non si arrende e prova a riconquistare il professor Franco. Dopo lo show di Tina Cipollari, Maria De Filippi spiega che Gemma, dopo aver rivisto la puntata in cui Franco le ha detto addio in tv, ha capito di aver sbagliato in alcune affermazioni e di aver fatto un passo indietro nei confronti di Franco a cui, attraverso una telefonata, ha non solo chiesto scusa, ma gli ha chiesto un’altra possibilità. “Ma Gemma, un po’ di dignità. Ti ha trattata malissimo“, chiede Gianni che non tollera l’atteggiamento della dama di Torino.

“L’ho cercato perchè ho seguito il mio istinto. Ho rivisto le puntate e non mi è piaciuto in alcuni istanti il mio atteggiamento e gli ho chiesto scusa perchè in alcune situazioni non mi sono riconosciuta“, spiega la dama. Maria spiega che Franco ha visto in Gemma un personaggio televisivo nel momento in cui si è presentata in stazione per parlargli. “Ho detto che la persona Gemma, per me, è diversa dal personaggio”, spiega poi Franco.

Franco rifiuta nuovamente Gemma Galgani

Gemma Galgani, poi, ricorda la serata trascorsa con Franco ribadendo di aver provato delle forti emozioni. Franco, però, ribadisce di non aver provato amore nei suoi confronti. “Eravamo sul divano. Ci siamo abbracciati, ci siamo baciati. Io ti ho sentito passionale in quel momento. Ho sentito una persona che mi stava abbracciando, ci stavamo accarezzando e non mi sei sembrato per niente freddo e, anzi, quando ci siamo salutati ho sentito un abbraccio significativo“, puntualizza la dama di Torino.

Franco si difende sostenendo che, se avesse provato delle emozioni, sarebbe rimasto a dormire da lei, cosa che non è successa. Il professor Franco, così, precisa nuovamente di non voler riprendere una frequentazione con Gemma.

