Uomini e donne/ Anticipazioni e news 26 dicembre: Gianluca star sui social!

Uomini e donne, anticipazioni e news di oggi, 26 dicembre

Forse l’abbandono del trono di Uomini e donne da parte di Gianluca è stata la sua fortuna? La domanda mai come adesso è lecita perché dopo la messa in onda di Uomini e donne e del suo addio al trono tra le lacrime, i suoi social sono balzati in numero di like e di seguaci e lui è tornato attivo con una serie di video in cui ha spiegato la sua decisione e poi una serie di foto che fanno sempre il pieno di commenti. Il suo sorriso continua a conquistare, proprio come ha fatto questi mesi in trasmissione e adesso tutti sperano che il suo modo di fare e il suo colpo di scena finale non possa far altro che regalargli magari un altro programma, un reality in tv, ma sarà davvero così o il bel ricciolino finirà nel dimenticatoio? Al momento sembra proprio che il suo unico pensiero sia la famiglia e proprio ieri ha postato un selfie in loro compagnia augurando il meglio ai suoi fan che lo stanno riempiendo di messaggi e auguri.

Uomini e donne verso tre nuovi tronisti a gennaio?

Uomini e donne rimarrà in panchina anche la prossima settimana e chi segue il programma da anni sa bene che il trono classico, senza Gianluca, e quello over nella loro versione mista, torneranno in onda solo a gennaio. A quel punto dovremo fare i conti con un tronista in meno e la possibilità che il bel ricciolino venga sostituito. Ma quando arriveranno le prime novità in merito? In realtà altre puntate sono state registrate senza di lui e senza un nuovo tronista ma tutto potrebbe cambiare proprio nei prossimi giorni con la nuova registrazione, forse la prima del nuovo corso di questa edizione in cui anche Sophie e Davide presto dovranno fare la loro scelta lasciando libero il loro posto.



