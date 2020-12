Uomini e donne/ Anticipazioni e news 25 dicembre: Gemma da sola a Natale?

Uomini e donne, anticipazioni e news 25 dicembre

Uomini e donne è tornato in panchina e lì rimarrà molto probabilmente fino al primo lunedì utile ovvero l’11 gennaio. Naturalmente gli spostamenti potrebbero non mancare nemmeno in questo caso e quindi dame e cavalieri, con il supporto dei giovani del trono classico, potrebbero tornare in onda anche prima ma, per il momento ci dovremo accontentare di seguire i personaggi sui social dove tra auguri e alberi di Natale stanno già affollando le nostre bacheche, ma cosa ne sarà oggi di Gemma Galgani?

La dama è nel programma di Maria de Filippi ormai da dieci anni ma raramente l’abbiamo vista passare un Natale in coppia, le cose andranno diversamente questa volta per via della presenza di Maurizio? Al momento la dama torinese tace e sui social ha solo lanciato il suo Giordì che l’ha vista protagonista con Giulia de Lellis in veste di inviata. Arriverà una foto di coppia sui social oggi oppure preferirà rimanere in compagnia della sua famiglia a Natale?

Nuova registrazione di Uomini e donne in arrivo?

Gli occhi e le orecchie dei fan, però, sono tutte puntate alla prossima registrazione di Uomini e donne. Sembra che in questi giorni, complice il DPCM che impedisce gli spostamenti tra Regioni, non ci saranno nuove registrazioni almeno fino a quando non sarà possibile farlo in zona arancione. Dovremo quindi attenderci una nuova registrazione tra il weekend e il Capodanno? Lo scopriremo solo continuando a rimanere attenti perché a quel punto le novità potrebbero non mancare per i protagonisti e non solo per gli over ma anche per i giovani del trono classico.



