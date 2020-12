Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 31 dicembre: quando sceglieranno Sophie e Davide

Uomini e Donne, anticipazioni 31 dicembre

Il nuovo anno di Uomini e Donne inizierà con tante novità per il pubblico di Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna a gennaio, dopo le feste, su Canale 5 preparandosi alle scelte dei due tronisti rimasti in studio. Se Davide Donadei è ormai pronto a svelare chi tra Chiara e Beatrice è la sua scelta, anche Sophie Codegoni è ormai rimasta in studio con soli due corteggiatori dopo l’eliminazione di Antonio. Ciò vuol dire che già nella prossima registrazione Davide potrebbe fare la sua scelta, lasciando poi spazio a Sophie, che dunque sceglierebbe nella registrazione successiva a quella della scelta di Donadei. Un’ipotesi che potrebbe facilmente diventare realtà e che lascerebbe dunque tutti i troni di Uomini e Donne vacanti.

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Nel giro di due registrazioni, Sophie e Davide potrebbero dunque fare la loro scelta, questo darebbe il via all’arrivo a Uomini e Donne di nuovi tronisti. Ma chi potrebbe prendere il loro posto? Sul web è già partito l’appello del pubblico che vorrebbe, qualora non fosse la scelta di Davide, Beatrice sul trono. La ragazza è riuscita a conquistare i telespettatori del dating show con la sua solarità e dolcezza, caratteristiche che ora la mettono in cima ai preferiti per i prossimi troni dello show di Maria De Filippi. La conduttrice e il suo staff potrebbero però prediligere la scelta di volti non ancora noti al pubblico di Canale 5, così come fatto con Sophie, Davide e Gianluca ad inizio stagione.



