Uomini e donne/ Anticipazioni: Gemma e Giovanna chatteranno con i loro corteggiatori!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 20 APRILE

Su una parete i collegamenti video con Gianni Sperti e Tina Cipollari, davanti a loro Gemma Galgani e Giovanna Abate, e la voce di Maria de Filippi che racconta quali sono le caratteristiche del nuovo Uomini e donne ai tempi del Coronavirus. La conduttrice non sarà al loro fianco, almeno non compare in questo promo, che lancia il ritorno del programma da lunedì 20 aprile, raccontando anche come faranno le due donne a conoscere i loro corteggiatori in questa nuova formula del programma. In particolare, la conduttrice spiega a Gemma e Giovanna: “Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura, i rischi possono essere due, gli uomini con cui chatto me li immagino in un modo e poi nella realtà è diverso, un’altra cosa è che mi innamoro di quello che mi scrive ma poi scopro che mi ha preso in giro”.

GEMMA E GIOVANNA CHATTERANNO CON I CORTEGGIATORI?

Maria de Filippi poi rincuora le due “troniste” di Uomini e donne spiegando anche che c’è un risvolto della medaglia: “L’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come me lo immaginavo. Attraverso la scrittura ho trovato quello che cerco, anche se l’uomo non è come me l’avevo immaginato è riuscito a conquistarti però con la scrittura”. Con questa spiegazione si chiude il promo che rilancia il ritorno del programma da lunedì in questa formula nuova che vedrà come protagoniste proprio le due “troniste”, i due “opinionisti” e sicuramente coloro che in queste settimane hanno deciso di scrivere alla redazione per conquistare le due donne.



