Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 29 settembre: Sophie pronta a lasciare?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 29 SETTEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio dopo la scoppiettante puntata di ieri. Sophie è ancora al centro delle polemiche anche se il pubblico non sa bene come comportarsi nei suoi riguardi. Jessica sembrava molto lanciata verso Davide tanto da sceglierlo e poi lasciarlo, almeno secondo indiscrezioni e rumors, mentre Sophie continua a stare sulle sue e proprio ieri pomeriggio ha spiegato a Maria de Filippi di non essere uscita con nessuno in esterna per riflettere un po’ arrivando alla conclusione che forse nessuno dei corteggiatori presenti l’ha davvero colpita perché non riesce a pensarli e non ha voglia di rivederli. Le sue dichiarazioni hanno un po’ infiammato i suoi corteggiatori, ma cosa deciderà di fare Sophie? Per lei potrebbero arrivare nuovi corteggiatori ma se alla fine scegliesse di lasciare il suo posto di tronista? Al momento sembra che la sua bella tronista non andrà via ma mai dire mai in questa affollata edizione tra classico e over.

GEMMA ADIRATA CON I SUOI CORTEGGIATORI?

Dall’altro lato abbiamo la star di Uomini e donne, Gemma Galgani. La dama ieri è andata su tutte le furie convinta ormai che tutti la usino solo per arrivare nel programma e per passare i provini e poi restare. E’ successo in passato ed è successo anche con Paolo che proprio ieri l’ha scaricata a favore di Maria. Le anticipazioni rivelano che per lei arriveranno presto altri due signori e che lei ne terrà solo uno con il quale uscirà e si vedrà tanto da arrivare ad un bacio e ad una romantica esterna ma il capitolo Paolo non è ancora chiuso…



