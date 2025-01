Uomini e donne: le anticipazioni della puntata in onda il 10 gennaio 2025

Dopo la lunga pausa natalizia, Uomini e Donne è tornato ufficialmente in onda con puntate ricche di colpi di scena. Dopo quella dedicata allo scandalo di Michele Longobardi, nella puntata in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2025, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi del trono over. Spazio, così, ancora a Gemma Galgani che, dopo aver fatto pace con Fabio Cannone, conoscerà un nuovo cavaliere pronto a conquistare il suo cuore. Tra i cavalieri del parterre del trono over, Gemma è stata attratta da Antonio con cui ha deciso di cominciare una conoscenza senza aspettative.

Dopo la cocente delusione vissuta con Fabio, infatti, Gemma, pur non chiudendo le porte all’amore, non vuole tuffarsi a capofitto in una nuova relazione preferendo procedere a piccoli passi conoscendo bene la persona che ha di fronte prima di tuffarsi totalmente.

Diego Tavani e Claudia D’Agostino: scontro di fuoco a Uomini e Donne

Tra i protagonisti del trono over che, nelle ultime settimane sono stati spesso al centro dello studio di Uomini e Donne spiccano Claudia D’Agostino e Diego Tavani. Dopo essersi frequentati per diversi mesi, i due sono arrivati all’epilogo. Claudia ha spiegato di non provare gli stessi sentimenti di Diego con quest’ultimo che ha così deciso di fare un importante passo indietro. La fine della relazione, però, non è stata serena. Nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, tra la dama e il cavaliere scoppierà una discussione di fuoco.

In studio, Claudia vuole leggere una lettera a Diego per provare a riaprire tutto ma Diego è deciso a chiudere scatenando la reazione degli opinionisti che lo accusano di non essere realmente innamorato della dama. Furioso, Diego lascia lo studio.

Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Martina De Ioannon, sempre più divisa tra Ciro e Gianmarco. Dopo la decisione di Ciro di andare via, Martina ha deciso di raggiungerlo a Torre Annunziata dedicandogli la canzone di Gigi D’Alessio “Te voglio bene ancora” e ritrovando la complicità con il corteggiatore.

In studio, Gianmarco Steri ammette di essere nervoso per non essere stato portato in esterna spingendo Martina a spiegargli il motivo per cui ha preferito dedicarsi a Ciro. Quest’ultimo, poi, pensando alla scelta, spiega che con Gianmarco, la scelta sarebbe sicura mentre con lui farebbe un salto nel buio.