Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 11 gennaio: Ida in crisi, segnalazione su Mario

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 11 gennaio, alle 14.45 su canale 5, con una puntata imperdibile. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, al centro dello studio torna ad accomodarsi Ida Platano. La tronista, dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi subito in gioco accettando il trono. Attualmente, Ida sta conoscendo Mario Cusitore, Ernesto Russo e David Mesa. Tutti e tre i corteggiatori sono molto diversi tra loro ma sono riusciti a catturare le attenzioni di Ida che, nel corso della puntata odierna, si accomoda al centro dello studio per un confronto con Mario.

Lo speaker radiofonico è, tra i tre corteggiatori, quello che, attualmente, ha maggiormente conquistato Ida. La Platano, sin dalla prima uscita, non ha mai nascosto di provare un grande interesse nei suoi confronti e una segnalazione su Mario scatena l’evidente delusioni di Ida.

La reazione di Ida Platano alla segnalazione su Mario Cusitore

Battuta d’arresto nella conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista di Uomini e Donne resta spiazzata dall’annuncio di Maria De Filippi che svela la presenza di una ragazza che ha intrattenuto una frequentazione epistolare con Mario. Tra i due, infatti, ci sarebbero stati diversi messaggi. Di fronte alla presenza della ragazza, Ida lascia il centro dello studio ma alla fine decide di concedere a Mario un’altra possibilità.

Spazio, poi, nuovamente al trono over con Alessio che torna al centro dello studio dopo la fine della tormentata storia con Claudia. Per il cavaliere c’è una nuova frequentazione che, tuttavia, sembra subire già una battuta d’arresto.











