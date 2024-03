Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 marzo 2024: Brando in crisi

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 marzo 2024

La settimana di Uomini e Donne inizia con una puntata ricca di colpi di scena in onda oggi, lunedì 11 marzo 2024. La puntata si apre con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio Francesco e Sabrina, cavaliere e dama del trono over che si stanno frequentando da diverso tempo. Tra i due il rapporto è bello, ma il cavaliere vorrebbe portare ad un livello successivo la relazione. Il cavaliere, infatti, al centro dello studio chiede alla dama di lasciare insieme il programma, ma la dama ammette di non provare quel trasporto tale da portarla a lasciare la trasmissione.

Spazio, poi, a Tiziana, altra dama del trono over che, pur essendo molto corteggiata, non ha ancora incontrato l’uomo della sua vita. Al centro dello studio si confronta con un cavaliere che sta conoscendo ma ammette che vorrebbe avere più dimostrazione d’interesse da parte del cavaliere.

Spazio, poi, al trono classico. Dopo aver lasciato lo studio di fronte ad un Mario Cusitore furioso per il bacio tra lei e Pierpaolo, Ida rientra in studio e spiega che pur avendo voluto dare a Mario una seconda possibilità, non è ancora pronta a lasciarsi totalmente andare non fidandosi di lui.

Momento critico anche per Brando che si ritrova a dover gestire gli atteggiamenti di Beatriz e Raffaella. Di fronte alla richiesta di Brando di ballare con Beatriz, Raffaella sbotta e lascia lo studio. Anche l’atteggiamento di Beatriz che lo attacca e lo considera un ragazzo non dal carattere forte, lascia lo studio.











