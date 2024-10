Gemma Galgani e Valerio: cos’è successo dopo lo schiaffo a Uomini e Donne

Colpo di scena tra Gemma Galgani e Valerio nella puntata di Uomini e Donne in onda il 10 ottobre 2024. Il cavaliere del trono over, dopo aver ricevuto lo schiaffo dalla dama di Torino, aveva lasciato lo studio, ma oggi, è tornato per chiedere scusa a Gemma. “Gianni vai a vedere chi c’è dietro la tenda“, annuncia Maria De Filippi con Gianni Sperti che lascia lo studio per andare a prendere la persona che è dietro la tenda. L’opinionista, così, rientra proprio con Valerio che chiede scusa a Gemma.

Sebastiano Visintin: "Vertebra rotta? Forse lesione vecchia"/ Marito Liliana Resinovich parla di un incidente

“Sono dispiaciuto per tutte le cose che ti ho detto, le ho dette in un momento di nervosismo. Io non accetto condizioni e sto qui solo per te, vorrei che anche tu non vivessi condizioni”, dice Valerio. Gemma, da parte sua, chiede scusa a Valerio per le schiaffo, ma anche a Maria De Filippi per la forte reazione. Valerio prova a convincere Gemma ad accettare le sue scuse e a credere al suo reale interesse.

Carlo Acutis, mamma Antonia Salsano: “rese santa la normalità”/ “Con lui vivevo la presenza reale di Cristo”

Gemma Galgani e Valerio: la verità sulla segnalazione a Uomini e Donne

Gemma Galgani, nonostante le scuse di Valerio, appare piuttosto dubbiosa e continua a chiedere di sapere la verità su Maria Soledad, la dama con cui Valerio è stato pizzicato in un centro commerciale mentre acquistava il completo intimo regalato a Gemma. “Se do il telefono a Tina allora io non torno più. Mi detti le condizioni?”, chiede Valerio.

“Non glielo darò mai, mai il telefono a Gianni. E poi queste condizioni non me le devi dettare” ribadisce lui che ammette che gli stanno tornando i dubbi. “La prova la devi dare a me”, sbotta Gemma Galgani. Valerio, inoltre, racconta di non aver avuto amicizie particolari da circa 15 giorni. Gemma, però, ha ancora molti dubbi e, prima di prendere una decisione, Maria De Filippi fa ballare i due.

Don Michele Barone, processo e condanna per violenze su minore in esorcismi/ "Hanno pagato per accusarmi..."