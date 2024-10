Mario Cusitore rimprovera Armando Incarnato per la lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne

La lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore a Uomini e Donne nella puntata del 3 ottobre 2024 porta Maria De Filippi ad intervenire per zittire Armando e chiudere il caso. “Non sei qui per parlare di Mario Cusitore”, dice la padrona di casa che poi riporta l’attenzione su Maura Vitali il cui ritorno in studio scatena il duro attacco di Barbara De Santi e Tina Cipollari. Al termine della puntata, però, la conduttrice riporta l’attenzione su armando spiegandogli il significato del proprio intervento. “Quando ti dico così non ce l’ho con te. Mi hanno detto che ci sei rimasto male e mi dispiace”, spiega Maria.

“Non è Mario il problema, il contesto. Il problema sono io“, ammette Armando non riuscendo a scatenare le lacrime. Lo stato d’animo di Armando colpisce Mario che, istintivamente, si alza e si avvicina ad Incarnato per porgergli la mano. “Hai fatto un grande gesto”, stuzzica Tina Cipollari.

Lo sfogo di Armando Incarnato a Uomini e Donne

Maria De Filippi, con la sua calma, prova a spronare Armando Incarnato, tornato a Uomini e Donne per trovare l’amore anche se non riesce a mettersi totalmente in gioco. “Devi fare altre cose qui. Non devi concentrarti su Mario” – dice la conduttrice ma Armando ammette di non riuscire a fare ciò che richiede la trasmissione – “Non ci riesco. Ho molte ferite dentro. Quando mi trovo in situazioni di finzione, mi comporto così”.

Armando, di fronte alle parole della padrona di casa, si lascia andare ad un amaro sfogo tra le lacrime ammettendo di avere ancora grosse ferite nel cuore e di non riuscire a fidarsi delle persone dando, poi, il peggio di sé quando discute con gli altri. “Rivoglio quello che ho perso. Non riesco a rapportarmi con nessuno, che devo fare?”, conclude il cavaliere napoletano.

