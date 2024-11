Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 12 novembre 2024: Gemma e Fabio sempre più vicini

Cosa accadrà nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Le anticipazioni svelano che spazio avranno sia il Trono Over che il Trono Classico e non mancheranno nuovi risvolti. Si inizierà con Gemma e Fabio al centro dello studio. La dama torinese sta conoscendo il suo nuovo corteggiatore da settimane e tutto procede a gonfie vele. Tuttavia c’è un piccolo tassello che manca, Gemma aspetta con ansia il momento in cui il cavaliere sarà pronto per il bacio passionale.

A centro studio, Fabio C. dichiarerà che sta per arrivare (forse) il momento tanto atteso da Gemma Galgani, tuttavia, stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 12 novembre 2024 per il momento il bacio tra Gemma e Fabio non ci sarà. Spazio poi avranno sempre dal parterre del Trono Over anche le altre dame e gli altri cavalieri soprattutto Diego Tavani che racconterà come procedono le sue conoscenze e si ci sono stati dei risvolti. E Sabrina che invece frequenterà altri cavalieri dopo la rottura con Gabriele.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: Martina sempre più vicina a Gianmarco

Dalle anticipazioni Uomini e Donne del 12 novembre 2024 si scopre che la protagonista dello spazio dedicato al Trono Classico, invece, sarà Martina De Ioannon. La tronista ex volto di Temptation Island ha concentrato la sua conoscenza su tre corteggiatori Ciro, Mattia e Gianmarco. Nella puntata di oggi andrà in onda il confronto e l’esterna di Martina con Gianmarco.

Il corteggiatore romano aveva dimostrato una certa insofferenza per le scelte della Tronista e nel corso della puntata di oggi scopriremo come procede la loro conoscenza. Tuttavia Martina sembra sempre più presa dal giovane tanto da arrivare ad ammettere: “Un po’ mi mette in soggezione, allo stesso tempo mi fa sentire donna”. Come procederà la loro conoscenza? E soprattutto come reagiranno gli altri suoi corteggiatori? Nelle puntata di ieri, invece, l’altro tronista, Michele Longobardi, ha preso una decisione sulle sue corteggiatrici Amal e Veronica.

Uomini e Donne, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne non resta che ricordare che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono disponibili clip esclusive e interviste. Alla conduzione c’è Maria De Filippi, mentre a commentare le vicende di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori sono Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.