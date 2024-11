Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 11 novembre 2024: Marcello e Giada escono insieme dal programma”

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne oggi 11 novembre 2024. L’inizio della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi che vede nelle vesti di opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino si aprirà con il Trono Over dove nelle ultime puntate è successo di tutto. C’è stata una discussione tra Alessio Pili Stella e Prasanna ma soprattutto Barbara De Santis ha minacciato di dire addio al programma dopo una violenta lite con Vincenzo. Il cavaliere ha continuato a frequentare altre donne scatenando la gelosia della dama.

Cosa accadrà nella puntata di oggi? Le anticipazioni Uomini e Donne dell’11 novembre 2024 svelano che continuerà ad avere spazio il Trono Over e protagonisti assoluti saranno Marcello e Giada. I due si frequentano da tempo ed oggi annunceranno la loro decisione di lasciare insieme la trasmissione per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Il cavaliere sin da subito ha confessato di essere attratto da Giada, mentre quest’ultima ha avuto bisogno di più tempo per capire i suoi reali sentimenti. La coppia ha così deciso di trascorrere un weekend a Venezia, tutto è andato a gonfie vele e da qui la decisione finale: Marcello e Giada diranno addio a Uomini e Donne: il loro amore durerà?

Le anticipazioni Uomini e Donne dell’11 novembre 2024 svelano che spazio avrà anche il Trono Over, dopo l’esterna di Francesca Sorrentino con il suo corteggiatore Francesco che ha scatenato le ire di Paolo, oggi andrà in onda il trono di Michele Longobardi. il giovane tronista campano che sta conoscendo meglio due corteggiatrici. Da una parte Veronica, con la quale già ci sono stati dei baci, dall’altra Amal.

Come saranno andate l’esterne di Michele con Veronica e con Amal?. Quest’ultima, in realtà, è al centro di numerosi tira e molla, scelta da Michele ha dichiarato di voler conoscere anche Alessio Pecorelli, l’altro tronista, salvo poi cambiare idea e tornare a corteggiare Michele, nel frattempo ha fatto due esterne anche con Alessio e non è escluso che non ci siano dei colpi di scena in futuro.

Non è chiaro dalle anticipazioni se nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà anche il trono di Martina De Ioannon. L’ex volto di Temptation Island 2024 sta conoscendo meglio tre corteggiatore, Ciro, Giammarco e Mattia tuttavia l’uscita in esterna con quest’ultimi ha mandato su tutte le furie Ciro. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è per oggi, lunedì 11 novembre alle 14.45 circa su Canale5, le puntata possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono presenti dei contenuti esclusivi, backstage ed interviste inedite.